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Царьград

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В Кузбассе пьяный угонщик без прав устроил погоню с ДПС

В Кузбассе пьяный угонщик без прав устроил погоню с ДПС

В Юрге завершилась погоня за 20-летним водителем, который без спроса взял автомобиль знакомого. Поездка обернулась для него административным арестом, несколькими протоколами и возбуждением уголовного дела.

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