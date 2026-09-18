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Аргументы недели

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МИД: Секретариату ООН придется ответить за участие в провокации в Буче

МИД: Секретариату ООН придется ответить за участие в провокации в Буче

Секретариату ООН придется ответить за участие в провокации в Буче и «долго отмываться от позора». Основные заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: — Генсек ООН не предоставил списков погибших в Буче, несмотря на все многочисленные запросы российской стороны.

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