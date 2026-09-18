МИД: Секретариату ООН придется ответить за участие в провокации в Буче

Секретариату ООН придется ответить за участие в провокации в Буче и «долго отмываться от позора». Основные заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: — Генсек ООН не предоставил списков погибших в Буче, несмотря на все многочисленные запросы российской стороны.