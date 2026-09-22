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Пять американских телеканалов приостановили освещение мероприятий с Трампом

Пять американских телеканалов приостановили освещение мероприятий с Трампом

Американские телеканалы FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News объявили, что приостанавливают освещение мероприятий с участием Трампа, сообщил телеканал Fox News 21 сентября на своем сайте.

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