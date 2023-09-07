В США подали в суд с целью отстранить Трампа от участия в выборах

Либеральная правозащитная группа подала иск в штате Колорадо, пытаясь использовать Четырнадцатую поправку к Конституции США для исключения бывшего президента Дональда Трампа из президентских выборов 2024 года, сообщил 6 сентября сайт Breitbart News.