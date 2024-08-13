Аналитик Камкин заявил об эрозии исторической памяти в Германии последние годы

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль права, когда говорит о разнице в мироощущении и ментальности русских и немцев касательно исторической памяти, заявил в беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
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