В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в ялтинском зоопарке "Сказка" и еще одном центре, уже спасено более 70 птиц, сообщила глава администрации города Янина Павленко.