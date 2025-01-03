В Ялте спасли более 70 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Обнаруженным на побережье у Ялты в Крыму птицам, пострадавшим от разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, оказывают помощь в ялтинском зоопарке "Сказка" и еще одном центре, уже спасено более 70 птиц, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
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