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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор МОК о мерах безопасности на Олимпиаде-2024: «Оценка экспертов говорит, что взаимодействие всех служб налажено очень хорошо»

«Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности.

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