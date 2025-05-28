Чем татуировки опасны для здоровья

Приняв во внимание другие важные факторы, такие как курение и возраст, исследователи из Лундского университета обнаружили, что риск развития лимфомы был на 21 процент выше среди тех, кто сделал татуировку.
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