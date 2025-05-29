Атаки на Москву: Зеленский грозит России небывалым ракетным ударом. Жёсткий ответ готов, но есть одно "но"

Семен Демин

Если мы будем только отвечать и стремиться к миру, то это будет продолжаться до бесконечности. Нерешительность и трусливость власти приведет к большим жертвам. Киев надо было брать ещё в марте 2022 года, а наши ударились в договорняки и сейчас этим занимаются. А все потому, что в РФ правит пятая колонна и олигархи. Пока они у власти Россия не выберется из дерьма, а люди будут гибнуть. У олигархов нет родины, их интересуют только деньги. За деньги они продадут все!