Юлия Банишевская Новый налёт дронов на Москву в ночь на 28 мая подтвердил неспособность и нежелание Киева договариваться о мире.
Атаки на Москву: Зеленский грозит России небывалым ракетным ударом. Жёсткий ответ готов, но есть одно "но"
Комментарии
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Гоша Веверсис
Где-то я уже это слышал,не потдаваться на провокации, и что избежали войны 41-45г.г.? А ещё кто-то говорил"Если драки не избежать бей первым".
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11 час.
ВР
Виктор Рубцов
Нерешительность нашего президента дорого обходится в стране... нужны досрочные выборы
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9 час.
Семен Демин
Если мы будем только отвечать и стремиться к миру, то это будет продолжаться до бесконечности. Нерешительность и трусливость власти приведет к большим жертвам. Киев надо было брать ещё в марте 2022 года, а наши ударились в договорняки и сейчас этим занимаются. А все потому, что в РФ правит пятая колонна и олигархи. Пока они у власти Россия не выберется из дерьма, а люди будут гибнуть. У олигархов нет родины, их интересуют только деньги. За деньги они продадут все!
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2 час.
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