Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Осиновый кол или Вместо эпитафии «Линде» Грэм* ...

Осиновый кол или Вместо эпитафии «Линде» Грэм* ...

Исторические напёрстки * признан террористом и экстремистом в РФ Долго скрёб лысину, а нужно ли. Пачкать канал даже заметкой об убывшем третьего дня на свидание с чёртями адовой кочегарки американском сенаторе-содомите Линдси Грэме, более известном в экстремистских радужных кругах под кличкой «Линда» или Леди Грэм.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Сергей, это не некролог, а  как написал автор в заголовке &quot;Осиновый кол или Вместо эпитафии...&quot;
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Есть в нём что-то от выкидыша престарелой свиньи...😱
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1 м.
Артур Будаев
Вот что будет при всём этом с самими украинцами? Они об этом умалчивают. Так как Россия не может  проиграть. Не для этого это всё затевалось! За Победу!
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1 м.