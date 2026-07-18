Исторические напёрстки * признан террористом и экстремистом в РФ Долго скрёб лысину, а нужно ли. Пачкать канал даже заметкой об убывшем третьего дня на свидание с чёртями адовой кочегарки американском сенаторе-содомите Линдси Грэме, более известном в экстремистских радужных кругах под кличкой «Линда» или Леди Грэм.
Осиновый кол или Вместо эпитафии «Линде» Грэм* ...
Комментарии
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Людмила Фирстова
Сергей, это не некролог, а как написал автор в заголовке "Осиновый кол или Вместо эпитафии..."
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Есть в нём что-то от выкидыша престарелой свиньи...😱
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1 м.
Артур Будаев
Вот что будет при всём этом с самими украинцами? Они об этом умалчивают. Так как Россия не может проиграть. Не для этого это всё затевалось! За Победу!
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1 м.
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