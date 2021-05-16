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«Спартак» и «Локо» заочно разыграют ЛЧ, «Рубин», «Сочи» и ЦСКА – ЛК, Уфа, Тула и Волгоград – вылет. Интриги 30 тура РПЛ

«Спартак» и «Локо» заочно разыграют ЛЧ, «Рубин», «Сочи» и ЦСКА – ЛК, Уфа, Тула и Волгоград – вылет. Интриги 30 тура РПЛ

Также в последнем туре РПЛ нас ждет прощальный матч «Тамбова» против чемпиона «Зенита» и южное дерби «Ростов» – «Краснодар» без какого-либо турнирного значения.

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Лена Мисько
🆚 Победа или ничья в этом матче позволят спартаковцам закрепить за собой вторую строчку. Добьются ли красно-белые своего? #АхматСпартак | 13:55 | Бесплатная трансляция по ссылке: https://matchpremier.ru/broadcast/ahmat-spartak-20210516
Лена Мисько
5 последних матчей ❌ 16.09.2018 1:2 (Джикия) ✅ 30.03.2019 3:1 (Луис Адриано-2, Глушаков) ✅ 11.08.2019 3:1 (З.Бакаев-2, Шюррле) ✅ 15.07.2020 3:0 (Зобнин, Соболев, Тиль) ✅ 14.08.2020 2:0 (Ларссон, Понсе) Несмотря на успешную серию, матчи против «Ахмата» чаще всего складываются непросто. Вопреки итоговому счету, победы даются красно-белым с трудом. В прошлый раз «Спартак» забил оба мяча со стандартов во втором тайме. В позапрошлый – тяжелую игру вскрыл дальний удар Зобнина, а Соболев и Тилем отличились после быстрых атак в самой концовке. * В Грозном «Спартак» не проигрывал с 2015-го. Еще одна интересная деталь противостояния – редкие ничейные исходы. В последних 12 матчах встречи заканчивались победой одной из команд. По иронии судьбы, сегодня спартаковцев устроит как раз ничья.
Лена Мисько
Сегодня Тедеско и его тренерскому штабу предстоит сделать финальный аккорд. «Ахмат» не решает никаких турнирных задач. Команда Талалаева идёт сейчас на десятом месте, и выше подняться в турнирной таблице шансов нет. С другой стороны, никому не хочется в последнем туре перед собственными болельщиками сыграть спустя рукава. Тем более, что на «Спартак» все команды настраиваются по-особенному. Красно-белым нужна путёвка в ЛЧ, так что проблемы с мотивацией никто не будет испытывать. Матч состоится в 14:00, а в это время в Грозном передают +31 градус тепла. Это может сказаться на качестве игры. Хотелось бы узнать мотивацию людей, которые назначают игры в такое время. Под пристальным вниманием будут Тимофеев и Мелкадзе. Артём скорее всего появится в старте, а Георгий скорее всего выйдет на замену, так как правило бывших никто не отменял. Это в очередной раз показал Глушенков в прошлой игре. «Спартак» не сможет расчитывать на Понсе из-за дисквалификации и скорее всего мы не увидим Маслова из-за повреждения. Без Павла будет сложнее начинать атаки. Недавний матч с «Химками» это наглядно продемонстрировал. Присутствие Кутепова спокойствия не добавляет. В прошлой игре Мирзов в самом начале игры посадил защитника на карточку. Да и в целом, скоростные форварды гостей достаточно легко проходили Илью. С Беришой может получится похожая история.
Лена Мисько
• У «Ахмата» травмирован Уциев и дисквалифицирован Садулаев. Больше потерь нет, поэтому свой план Таллалаев сможет реализовывать в полном объёме. • В составе грозненцев играют Тимофеев и Мелкадзе. Очень интересно посмотреть на их уровень на фоне «Спартака». Тем более, что Тимофеев – очень интересен на будущий сезон с учётом прихода Руя Витории.
Лена Мисько
Состав на матч Максименко, Мозес, Кутепов, Жиго, Джикия (к), Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Ларссон, Соболев. Запасные: Селихов, Ребров, Ещенко, Маслов, Литвинов, Хендрикс, Умяров, Маркитесов, Игнатов. ❗️Эсекель Понсе дисквалифицирован. Илья Гапонов и Зелимхан Бакаев продолжают восстанавливаться от повреждений.
Лена Мисько
Погнали в ЛЧ, красно-белые ✨
Лена Мисько
Состав соперника
Лена Мисько
Ни Мелкадзе, ни Тимофеева в составе «Ахмата» нет. Если Георгий – игрок ротации, то Тимофеев – железобетонная основа. Все-таки странное это правило не запрещать играть против своего клуба арендованному футболисту.
Лена Мисько
Никогда не было подобных очередей у гостевого гейта в Грозном. Точно идём на рекорд.
Лена Мисько
правда моя компашка уже вся на трибуне... жара, пишут, жуткая...
Максим Комаров
Мирзов и Глушенков в составе Химок были. Все помнят, чем это закончилось для Локомотива.
Лена Мисько
не очень поняла параллель
Лена Мисько
забивать такое надо...
Лена Мисько
Раньше б Промес решил такой момент
Лена Мисько
так то уже две желтые можно было дать
Лена Мисько
первую дал... Ненахов косой прошелся по ногам Зобнина
Лена Мисько
да что ж такое с Антохой (((
Лена Мисько
Квинси не реализовал второй убойный момент! Снова выход на свидание с Шелией - бабах над перекладиной!
Лена Мисько
и мы тут же получили в свои ворота (((
Лена Мисько
Не забиваешь ты... забьют тебе
Лена Мисько
1:0 - Ильин!
Лена Мисько
Как так можно было не забить два 100% момента неужели Промес похоронил шансы на ЛЧ???
Лена Мисько
9-й пропущенный гол из-за пределов штрафной. Это худший показатель в лиге. Но теперь есть шанс побить рекорд России по количеству волевых побед в сезоне.
Лена Мисько
Арбитр отправил команды на водопой. В Грозном очень жарко: +36 на солнце.
Лена Мисько
твою дивизию... 2:0 дубль Ильина
Лена Мисько
Прощай, ЛЧ.... гадство
Лена Мисько
Кутепов надеюсь последний матч за Спартак проводит
Лена Мисько
даже угловой подать не могут
Лена Мисько
и это в самом важном матче сезона!
Лена Мисько
Кутепа менять.... чем быстрее, тем лучше, все равно на кого.
Лена Мисько
я бы КК сейчас дала
Лена Мисько
вот как так можно подходить к решающему матчу
Лена Мисько
Умышленный удар сзади... Красная
Лена Мисько
Ларссон мимо Евро... (((
Лена Мисько
Там удаление 200%, и никто даже ВАР не посмотрит?
Лена Мисько
только ЖК получил Быстров
Лена Мисько
в Грозном красные нельзя давать, кукуян испугался
Максим Комаров
У Глушенкова эмоции зашкалили, Мирзов, наоборот, перетрухал. Один удалился, второй запорол выход один в один. Плохая примета, а Талалаева не проведёшь!
Лена Мисько
а Локомотив тут при каких? прочитай что ты написал
Максим Комаров
Так пострадал то Локомотив! Они деньги заплатили, попали.
Лена Мисько
сейчас видимо Ахмату заплатили больше
Лена Мисько
Карпин как-то 0-2 в 4-2 превращал в Грозном
Лена Мисько
Правда там (по слуха) леги подрались с паспортами в раздевалке, потом вышли и порвали Терек
Лена Мисько
надо, чтоб Джикия долбанул Промесу с ноги... без этого не выиграть
Лена Мисько
хотя... Джикия сам, конечно, эталонно во втором голе сыграл, просто смотрел как игрок делает голевую передачу, капитан, блин
Лена Мисько
а Промес с Зобой ... руками размахивали, кто должен подающего накрыть
Максим Комаров
Может, ещё и отыграетесь! Да и Локомотив пока не выиграл.
Лена Мисько
мы тоже видимо Уралу заплатили... вон как вдесятером упираются Но Локо забьет... обязательно мы не отыграемся(
Лена Мисько
ну как так!!!! Соболев не попал с 12-ти метров в раму
Лена Мисько
Что ж не идёт матч в ворота
Лена Мисько
Спартак закончил сезон в прошлом туре, похоже.
Лена Мисько
один отыграли
Лена Мисько
Крал топ... и Промес исправился, надо еще минимум гол, чтобы исправить тот ужас, что он творил в первом тайме.
Лена Мисько
Вперед, Мужики!... у меня уже нервы вообще на пределе
Лена Мисько
Крал должен играть в атаке, а не единственным опорником.
Лена Мисько
или это уже проблемы «Вэст Хэма»? )
Лена Мисько
Бериша насилует Кутепа, как хочет. это нашему Руслану - пламенный привет
Лена Мисько
Полярус простил
Лена Мисько
Умярова вместо Кутепа, срочно
Лена Мисько
Что? Дадут пенальти? Руй нам!
Лена Мисько
КААААААААААААК ????????????
Лена Мисько
Промес уже мог покер оформить
Лена Мисько
Промес не попал в ворота с 5-ти метров, замыкая прострел Ларссона слева! Ненахов навязал нешуточную борьбу, потому Квинси и промазал.
Лена Мисько
мнение экспертов: 43' минута, Ахмат - Спартак У Кукуяна были все основания для показа КК игроку ФК "Ахмат" за фол на 43-й минуте против Ларссона. 1) Подкат сзади 2) На скорости 3) Попадание шипами чуть выше голеностопа 4) Грубое нарушение БЕЗ ПОПЫТКИ СЫГРАТЬ В МЯЧ
КУАТ
хоть один отыграли пока
Лена Мисько
Бериша монстр... или это на фоне Кутепова?
Лена Мисько
мало... а уже 70 минута матча
Лена Мисько
Бериша очень профессионально посадил Джикию на желтую
Лена Мисько
Шелия!!!
КУАТ
минут 10, сколько ещё судья добавит
Лена Мисько
Игнатов и Литвинов вышли спасать
Лена Мисько
ЕСТЬ!!!!!
Лена Мисько
Моооооозеееес...
КУАТ
ура!
Лена Мисько
не просто УРА!!! теперь главное не проиграть
Лена Мисько
сейчас Зобнина удалят
Лена Мисько
странное решение Теди... Ещенко вместо Прома
Лена Мисько
выдох ничья... но нужна была победа
КУАТ
ничья тоже в нашу пользу
сергей озеров
Все вратари тащат,кроме нашего Максименко...слабо проводит последние игры. Вообще-то впечатление среднего вратаря.Я в в этом уверен,меня не переубедить.Тяжелый, неповоротливый, на выходах вообще-ноль,с защитой не работает.Тянет только то,что рядом летит.Из-за штрафной дохлые пропускает. Разозлился по ходу игры...(
Лена Мисько
не буду переубеждать
Максим Комаров
Поздравляю!
Лена Мисько
спасибо!
Лена Мисько
21 удар по воротам.. 8 в створ и нет победы ((( Да-уж.. Тедеско заряжает игроков через край... равнодушных нет - все бьются. На это нельзя не смотреть... но как же я скучаю по красивым комбинациям с холодной головой.
Лена Мисько
команда с характером, но... без выучки
Александр Синявский
Глушенков забил.
Александр Синявский
Не странное. Возможно это последний матч Ещенко. А, они с Теди дружбаны.
Александр Синявский
Максименко ещё учится. Тем не менее он в пропущенных мячах не виноват. Играет на хорошем уровне... Но...Меня тоже не переубедить в том, что Селихова надо делать первым вратарём.
Максим Комаров
Да ладно!
Лена Мисько
и что?, Теди его по дружбе на поле выпускает, да?
Лена Мисько
вот... и я за Селихова ))) Макси хороший, но совсем не выходит у него плохая статистика пропущенных с дальних ударов
Александр Синявский
Дальние удары это вопрос ещё и к полевым. Но в целом ему ещё учиться надо много. К сожалению он не Акинфеев в юные годы. Моё субъективное мнение - вратарь номер один Селихов. Придёт новый тренер и в межсезонье Максименко и Селихов будут на равных. Надеюсь на объективность нового тренера.
Александр Синявский
Если Селихов не станет первым, тогда считаю ему нужно уходить из Спартака. теряется сейчас в запасе топовый вратарь.
Александр Синявский
Еслиб он играл, то был бы первым номером в сборной.
Лена Мисько
и снова согласна, много вины опорников (или их отсутсвия) дают бить, дают навешивать, не сближаются, вот и результат... Вчера мы пропустили так 2, а могли и 3
Лена Мисько
он и сам так говорит...
Лена Мисько
если бы не травмы...
Лена Мисько
🆚 У «Локомотива» есть только один путь ко второй строчке — победа над «Уралом» и благоприятный исход в Грозном. Добудут ли железнодорожники сегодня 3 очка, или «шмели» дадут отпор? #ЛокоУрал | 13:55 | Бесплатная трансляция по ссылке: https://matchpremier.ru/broadcast/lokomotiv-ural-20210516
Лена Мисько
Председатель правления РЖД Олег Белозеров потребовал от руководства "Локомотива" подписать контракт с тренером команды Марко Николичем. Само руководство клуба занимало достаточно странную позицию относительно Николича, а на ранке ходили слухи, что сербского специалиста может сменить Игорь Черевченко, с которым вели переговоры через Александра Самедова. Если это действительно так, то клубом управляют настоящие гении. Мой прогноз: Николич подпишет новый контракт, но не сегодня. Условия нового соглашения будут пересмотрены и улучшены. Еще один интересный момент: видимо, в умах руководителей клуба до сих пор жива идея пригласить на работу спортивным директором Ральфа Рангника. Потенциальная зарплата Рангника в "Локо" - 3,5-4 млн евро. Денег на продление молодых нет, а на сомнительных сотрудников есть? Рангник в последние годы работал исключительно с богатыми владельцами и хорошо знает европейский рынок, как он сможет работать в России без большого бюджета, не зная рынок и игроков - большой вопрос.
Лена Мисько
⚡️⚡️⚡️«РЖД-Арену» могут снести, «Локомотив» переезжает в «Лужники» С очень высокой долей вероятности матч с «Уралом» станет для «Локомотива» последним на «РЖД-Арене». Со следующего сезона команда будет играть в «Лужниках». Когда клуб вернется на свой стадион и вернется ли вообще, неизвестно. Решение о том, будет ли арена реконструирована или снесена, еще не принято. Подробности последуют.

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