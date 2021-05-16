«Спартак» и «Локо» заочно разыграют ЛЧ, «Рубин», «Сочи» и ЦСКА – ЛК, Уфа, Тула и Волгоград – вылет. Интриги 30 тура РПЛ

Также в последнем туре РПЛ нас ждет прощальный матч «Тамбова» против чемпиона «Зенита» и южное дерби «Ростов» – «Краснодар» без какого-либо турнирного значения.
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