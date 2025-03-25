Арабский парламент осудил Израиль за выселение палестинцев из сектора Газа

Председатель Арабского парламента Мохаммед бин Ахмед Аль Ямахи осудил заявление израильских властей о создании агентства, нацеленного на выселение палестинцев из сектора Газа, а также одобрение отделения 13 поселенческих аванпостов на Западном берегу в рамках подготовки к их легализации, 25 марта пишет WAM.