Арабский парламент осудил Израиль за выселение палестинцев из сектора Газа

Председатель Арабского парламента Мохаммед бин Ахмед Аль Ямахи осудил заявление израильских властей о создании агентства, нацеленного на выселение палестинцев из сектора Газа, а также одобрение отделения 13 поселенческих аванпостов на Западном берегу в рамках подготовки к их легализации, 25 марта пишет WAM.
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