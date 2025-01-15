Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.
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