Что поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Крыму сохраняется большая проблема с сохранением выращенных на предприятиях республики овощей в межсезонье, решить которую в большой степени позволит строительство еще двух крупных оптово-логистических центров – на востоке и юго-востоке полуострова.