США стягивают к Ближнему Востоку F-16 и F-35, готовясь к эскалации

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. По данным The New York Times, решение уже приведено в исполнение: истребители F-16 с немецкой авиабазы и малозаметные F-35 с британской авиабазы направлены в регион.
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