Глава МИД КНР пообещал расширить сотрудничество с Мали в сфере образования и сельского хозяйства

Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу провел переговоры с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом, пообещав расширить сотрудничество с Мали в области образования, обучения, медицинского обслуживания и сельского хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)