Глава МИД КНР пообещал расширить сотрудничество с Мали в сфере образования и сельского хозяйства

Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу провел переговоры с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом, пообещав расширить сотрудничество с Мали в области образования, обучения, медицинского обслуживания и сельского хозяйства.