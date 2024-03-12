Поляки пригрозили русским 300 тысячной армией союзников. Забыли, чем все закончилось в прошлый раз ? Так мы напомним...

Вчера 4,7K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Генеральном Штабе Польши, заместитель НГШ, Кароль Дымановский, сегодня громко рассказывает, что по первому требованию Варшавы, 300 тысяч штыков прибудут в Польшу и защитят его страну от любой угрозы.