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Добрый Мир

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Поляки пригрозили русским 300 тысячной армией союзников. Забыли, чем все закончилось в прошлый раз ? Так мы напомним...

Поляки пригрозили русским 300 тысячной армией союзников. Забыли, чем все закончилось в прошлый раз ? Так мы напомним...

Вчера 4,7K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В Генеральном Штабе Польши, заместитель НГШ, Кароль Дымановский, сегодня громко рассказывает, что по первому требованию Варшавы, 300 тысяч штыков прибудут в Польшу и защитят его страну от любой угрозы.

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