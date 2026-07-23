Колесник: Лавров продублировал позицию Путина о ядерном ответе

Новости внутренней и внешней политики в России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что глава МИД России Сергей Лавров, говоря о неконвенциональном ответе в случае конфликта с Европой, лишь продублировал позицию президента Владимира Путина.