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Депутат Европарламента Уоллес заявил, что Запад обрекает все больше украинцев на смерть, накачивая Украину оружием

Депутат Европарламента Уоллес заявил, что Запад обрекает все больше украинцев на смерть, накачивая Украину оружием

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес утром в пятницу, 28 апреля, выразил мнение, что посредством военного спонсирования Украины западные государства фактически обрекают ее граждан на смерть.

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