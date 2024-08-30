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Царьград

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ФСБ рассекретила документы о применении Японией биооружия против Красной армии

ФСБ рассекретила документы о применении Японией биооружия против Красной армии

Снятие грифа секретности с некоторых архивов помогло узнать о зверствах японских фашистов в Монголии.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Видно двух атомок было не достаточно.....😡😡😡
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