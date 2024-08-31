Общежитие МО в Симферополе на Субхи. Как в Чернобыле. Здание признано нежилым, проживают там гражданские, отношения к МО не имеющие.
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Общежитие МО в Симферополе на Субхи. Как в Чернобыле. Здание признано нежилым, проживают там гражданские, отношения к МО не имеющие.
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