Медведев: Украина испытывает дефицит людей — воевать там просто некому

Политика как она есть

На Украине наблюдается дефицит людского ресурса, там некому воевать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.