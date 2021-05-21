Политика как она есть

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Газпром назвал Польшу «великой страной» и «надежным контрагентом»

Газпром назвал Польшу «великой страной» и «надежным контрагентом»

В 2022 году истекает срок контракта Польши с российским «Газпромом» на поставки газа, заключенный еще в 1996 году.

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Виталий
И что так заволновались? Бурмистрова о Поляках печется или о своём кармане? Польша "великая страна"???
Александр Донигевич
Ради прибылей можно нырнуть головою в нужник.
кормчий
И не только. По сему видно ,что " Газпром " скоро будет пшеков в жо..у целовать !
Александр Лисовский
В прошлом году Газпром 2 месяца в Голландии продавал газ ниже себестоимости за 40 баксов . Главное это хоть какие но "зелёные бумажки". Кстати в Прибалтике уже почти 5 лет наш газ дешевеет , а самый дорогой .... догадайтесь где ?............... У наших друзей белорусов !
тимофей юриевич
После этих слов вполне ясен уровень руководства "Газпрома"...Иногда лучше промолчать...
Александр Донигевич
МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ --- НЕДР ДОСТОЯНИЕ НАРОДА,
Виктор Асманкин
Какой газ, какая пролонгация договора- послать на х...
Александр Донигевич
Даже если они и не любят ХРЕН.
Дмитрий Лукьянов
Это когда пшеки были надежным партнером? Сначала газ потребили, а потом - Давайте цену пересмотрим, Дорого чего-то. Дождаться зимы, а там на свеженьких условиях, в соответствии с температурой видно будет.
Александр Донигевич
ИСТОРИЯ ТАКОГО НЕ КОММЕНТИРУЕТ из-за отсутствия сведений.
Виктор Михайлов
Миллер и Ко совсем нюх потеряли . Черчиль называл Польшу гиеной Восточной Европы . Сегодня она возглавляет русофобскую стаю табаки стран бывшего соцлагеря . А Бурмистрова из шкурных побуждений готова их признать " великой страной " . С какого перепуга ? Не хотят - не надо ! Их долю распределить по регионам РФ за те же деньги и без унижений !
Надежда
Газпром только на 50% с небольшим(даже до одного не дотягивает!) принадлежит РФ, остальные владельцы-сброд со всего мира!( Среди них много русофобов и ненавистников России, готовых с потрохами сожрать русских!( Поэтому подляки и торгуются, в надежде показать себя всемогущими... ТАБАКИ...
Влад Владимиров
Такой великой стране, как наша матушка Россия навязываться к кому либо в "друзья", по определению, не годится... Пусть пшеки занимают теперь очередь и моют своё вымя, т.к. доить теперь их многие (кому не лень, как говорится).)))
grainvn
Польская сторона отказывается пролонгировать соглашение с Россией, однако «Газпром» не оставляет попыток договориться... Газпрёму это нужно больше, чем Польше. Скоро на коленях будут умолять: "Ну купите наш газ, ну купите, а то нам виллы по всему миру содержать будет не на что". И это великая Россия и это её элита??? ТЬПФУ, БЛИН!!!
Бронислав Семирядов
Бурмистрова перепутала нынешнюю Польшу с Речью Посполитою,а скорее всего за предполагаемую выгоду Бурмистрова спмп себя трахнет. Это же надо так собственную страну не уважать, чтобы русофобскую Польшу называть "великой страной" Вот прогнулась перед полякам, так прогнулась. Месяц теперь на жёстком нужно спать, чтобы горбатой не стать. Лучше бы занялись газификацией собственной страны.
Arkadij Bokov
Стыдно, "Газпром". И противно...
Влад Владимиров
Стыдно - это когда, Аркаша, ты свое же ФИО уже, блин, здесь не в состоянии по русски написать... Так, что ты разберись с тараканами своими... И лишь потом Газпром можешь тут критиковать...)))
Arkadij Bokov
Глупишь, парниша!
Влад Владимиров
А ты здесь, случаем , не родственник Эллы-людоедки? У тебя же это фиглярство тут точь в точь, как у неё...))) Если тебя это так сильно раздражает-прими таблетки. Повод для рождения негатива ищи в себе прежде всего.(((
Arkadij Bokov
Да что-ж ты не уймёшься-то?! Я о своём мнении о "Газпроме", как лебезящей перед Вашингтонской прокладкой - Польше, а тебе имя моё поперёк горла встало. Прям так не нравится, что "...кушять НЭ можешь". Кстати, знаток классики Ильфа и Петрова, в книге не Элла-людоедка, а Эллочка... Ладно! Расслабься и...не утруждайся с очередным ответом. Читать его не стану. Никакого смысла "в полемике" с тобой я не вижу.
Влад Владимиров
А , интересно, чего тебе то самому так тут мое мнение не нравится? Поэтому,наверно, и пишешь, что "кушять НЭ можешь", бедолага.))) Ах, да, ты же грозился не читать, т.е. сейчас зря стараюсь я.))) Ну,да,ладно, ничего...Быть может до тебя это дойдет хоть как то...)))
Александр Солодухо
Бывает лизинг, а тут явно лизалинг.
кормчий
ВВП тут намедни говорил, что зубы выбьем тем, кто захочет укусить Россию, но видно надобно сначала своим олигархам зубы выбить,чтобы не позорили Россию.
Валерий Рыжков
Почему многие решили, что всё это ради прибыли? Она просто сторонница Польши и, видимо, запада и ненавистница России!
Виктор Михайлов
Уволить с должности за профнепригодность и неуважение к своей стране !
Евгений
Называть Польшу «надежным контрагентом» и «великой страной» даже ради прибыли Газпрома это уж слишком.
Евгений
Называть Польшу «надежным контрагентом» и «великой страной» даже ради прибыли Газпрома это уж слишком.
Геннадий Кюльминов
Вообще руководство Газпрома оборзело!Ради личной прибыли готовы родную мать продать!Польша одна из стран названная вражеской!Руководству России на это обратить внимание!В России ещё очень много небольших городов,посёлков и деревень(крупных) где нет газа!Вот и занялись газофикацией своей страны,чтобы в каждом доме россиян был газ!
Леонид Пиган
Лихо,нечего сказать,это чмо плодит у себя базы НАТО,готовясь к новому дрангу нах остен,а эти уроды считают ее "великой" страной!!!
юра федулов
Со стороны одиозного Газпрома слова о "великой стране" и "надежном контрагенте" юмор или лизоблюдство? Хотелось бы знать...
Бронислав Семирядов
Да какой уж юмор. Так полякам очко зализали, что им бедным теперь в туалет сходить будет трудно.
Виктор Михайлов
Надо парад ЛГБТ после Донбасса направить в Польшу для прочистки входа и выхода !

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