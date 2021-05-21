Газпром назвал Польшу «великой страной» и «надежным контрагентом»

Политика как она естьПолитикаГазпром назвал Польшу «великой страной» и «надежным контрагентом»В 2022 году истекает срок контракта Польши с российским «Газпромом» на поставки газа, заключенный еще в 1996 году.Вернуться к статье3212НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийИ что так заволновались? Бурмистрова о Поляках печется или о своём кармане? Польша "великая страна"???АДАлександр ДонигевичРади прибылей можно нырнуть головою в нужник.кормчийИ не только. По сему видно ,что " Газпром " скоро будет пшеков в жо..у целовать !Александр ЛисовскийВ прошлом году Газпром 2 месяца в Голландии продавал газ ниже себестоимости за 40 баксов . Главное это хоть какие но "зелёные бумажки". Кстати в Прибалтике уже почти 5 лет наш газ дешевеет , а самый дорогой .... догадайтесь где ?............... У наших друзей белорусов !тимофей юриевичПосле этих слов вполне ясен уровень руководства "Газпрома"...Иногда лучше промолчать...АДАлександр ДонигевичМОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ --- НЕДР ДОСТОЯНИЕ НАРОДА,Виктор АсманкинКакой газ, какая пролонгация договора- послать на х...АДАлександр ДонигевичДаже если они и не любят ХРЕН.Дмитрий ЛукьяновЭто когда пшеки были надежным партнером? Сначала газ потребили, а потом - Давайте цену пересмотрим, Дорого чего-то. Дождаться зимы, а там на свеженьких условиях, в соответствии с температурой видно будет.АДАлександр ДонигевичИСТОРИЯ ТАКОГО НЕ КОММЕНТИРУЕТ из-за отсутствия сведений.ВМВиктор МихайловМиллер и Ко совсем нюх потеряли . Черчиль называл Польшу гиеной Восточной Европы . Сегодня она возглавляет русофобскую стаю табаки стран бывшего соцлагеря . А Бурмистрова из шкурных побуждений готова их признать " великой страной " . С какого перепуга ? Не хотят - не надо ! Их долю распределить по регионам РФ за те же деньги и без унижений !НадеждаГазпром только на 50% с небольшим(даже до одного не дотягивает!) принадлежит РФ, остальные владельцы-сброд со всего мира!( Среди них много русофобов и ненавистников России, готовых с потрохами сожрать русских!( Поэтому подляки и торгуются, в надежде показать себя всемогущими... ТАБАКИ...Влад ВладимировТакой великой стране, как наша матушка Россия навязываться к кому либо в "друзья", по определению, не годится... Пусть пшеки занимают теперь очередь и моют своё вымя, т.к. доить теперь их многие (кому не лень, как говорится).)))GgrainvnПольская сторона отказывается пролонгировать соглашение с Россией, однако «Газпром» не оставляет попыток договориться... Газпрёму это нужно больше, чем Польше. Скоро на коленях будут умолять: "Ну купите наш газ, ну купите, а то нам виллы по всему миру содержать будет не на что". И это великая Россия и это её элита??? ТЬПФУ, БЛИН!!!Бронислав СемирядовБурмистрова перепутала нынешнюю Польшу с Речью Посполитою,а скорее всего за предполагаемую выгоду Бурмистрова спмп себя трахнет. Это же надо так собственную страну не уважать, чтобы русофобскую Польшу называть "великой страной" Вот прогнулась перед полякам, так прогнулась. Месяц теперь на жёстком нужно спать, чтобы горбатой не стать. Лучше бы занялись газификацией собственной страны.Arkadij BokovСтыдно, "Газпром". И противно...Влад ВладимировСтыдно - это когда, Аркаша, ты свое же ФИО уже, блин, здесь не в состоянии по русски написать... Так, что ты разберись с тараканами своими... И лишь потом Газпром можешь тут критиковать...)))Arkadij BokovГлупишь, парниша!Влад ВладимировА ты здесь, случаем , не родственник Эллы-людоедки? У тебя же это фиглярство тут точь в точь, как у неё...))) Если тебя это так сильно раздражает-прими таблетки. Повод для рождения негатива ищи в себе прежде всего.(((Arkadij BokovДа что-ж ты не уймёшься-то?! Я о своём мнении о "Газпроме", как лебезящей перед Вашингтонской прокладкой - Польше, а тебе имя моё поперёк горла встало. Прям так не нравится, что "...кушять НЭ можешь". Кстати, знаток классики Ильфа и Петрова, в книге не Элла-людоедка, а Эллочка... Ладно! Расслабься и...не утруждайся с очередным ответом. Читать его не стану. Никакого смысла "в полемике" с тобой я не вижу.Влад ВладимировА , интересно, чего тебе то самому так тут мое мнение не нравится? Поэтому,наверно, и пишешь, что "кушять НЭ можешь", бедолага.))) Ах, да, ты же грозился не читать, т.е. сейчас зря стараюсь я.))) Ну,да,ладно, ничего...Быть может до тебя это дойдет хоть как то...)))Александр СолодухоБывает лизинг, а тут явно лизалинг.кормчийВВП тут намедни говорил, что зубы выбьем тем, кто захочет укусить Россию, но видно надобно сначала своим олигархам зубы выбить,чтобы не позорили Россию.Валерий РыжковПочему многие решили, что всё это ради прибыли? Она просто сторонница Польши и, видимо, запада и ненавистница России!ВМВиктор МихайловУволить с должности за профнепригодность и неуважение к своей стране !ЕвгенийНазывать Польшу «надежным контрагентом» и «великой страной» даже ради прибыли Газпрома это уж слишком.ЕвгенийНазывать Польшу «надежным контрагентом» и «великой страной» даже ради прибыли Газпрома это уж слишком.Геннадий КюльминовВообще руководство Газпрома оборзело!Ради личной прибыли готовы родную мать продать!Польша одна из стран названная вражеской!Руководству России на это обратить внимание!В России ещё очень много небольших городов,посёлков и деревень(крупных) где нет газа!Вот и занялись газофикацией своей страны,чтобы в каждом доме россиян был газ!Леонид ПиганЛихо,нечего сказать,это чмо плодит у себя базы НАТО,готовясь к новому дрангу нах остен,а эти уроды считают ее "великой" страной!!!ЮФюра федуловСо стороны одиозного Газпрома слова о "великой стране" и "надежном контрагенте" юмор или лизоблюдство? Хотелось бы знать...Бронислав СемирядовДа какой уж юмор. Так полякам очко зализали, что им бедным теперь в туалет сходить будет трудно.ВМВиктор МихайловНадо парад ЛГБТ после Донбасса направить в Польшу для прочистки входа и выхода !Комментировать
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