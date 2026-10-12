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СахПресс

2 подписчика

Куриные котлеты с сыром: добавляю один ингредиент, и они получаются особенно сочными

Куриные котлеты с сыром: добавляю один ингредиент, и они получаются особенно сочными

Когда обычные котлеты надоедают, готовлю этот вариант. Сыр внутри плавится, а сметана помогает сохранить нежность куриного мяса.

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