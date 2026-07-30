US & Global Reliance On Fossil Fuel Unchanged In 25 Years Authored by Edward Ring via American Greatness, So far this century, worldwide energy use is up nearly 60 percent, and, as anyone living in Western industrialized nations knows all too well, we have spent trillions of dollars to “decarbonize” our economy.
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