Карл III поставил новое жесткое условие принцу Гарри

Карл III поставил новое жесткое условие принцу Гаррипринц гарриЕще недавно все указывало на скорое воссоединение членов британской королевской семьи, но, похоже, Карл III и его младший сын не спешат идти на мировую.
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