ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

272 подписчика

ФСБ показала кадры задержания участников «Артподготовки» в пяти регионах России

ФСБ показала кадры задержания участников «Артподготовки» в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ России совместно со специалистами Следственного комитета задержали в пяти регионах страны участников организации «Артподготовка» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии