ФСБ показала кадры задержания участников «Артподготовки» в пяти регионах России

Сотрудники ФСБ России совместно со специалистами Следственного комитета задержали в пяти регионах страны участников организации «Артподготовка» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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