Требование прокуратуры Парижа лишить свободы лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также поражение ее в избирательных правах демонстрирует, как «демократия во Франции разбушевалась».
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