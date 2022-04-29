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Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

В начале декабря 2019 года стали известны результаты миссии зонда «Паркер», который был отправлен к Солнцу полутора годами ранее Вамериканском журнале Space были опубликованы первые выводы ученых относительно процессов, которые происходят на Солнце.

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