Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

В начале декабря 2019 года стали известны результаты миссии зонда «Паркер», который был отправлен к Солнцу полутора годами ранее Вамериканском журнале Space были опубликованы первые выводы ученых относительно процессов, которые происходят на Солнце.
В начале декабря 2019 года стали известны результаты миссии зонда «Паркер», который был отправлен к Солнцу полутора годами ранее Вамериканском журнале Space были опубликованы первые выводы ученых относительно процессов, которые происходят на Солнце.
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