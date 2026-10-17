За последние пару лет через мои руки прошло восемь всевозможных датчиков для умного дома. Звучит впечатляюще, но на деле стабильно функционируют из них только два.
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