Страны НАТО в ближайшие дни начнут переговоры о том, сколько войск, техники и денег нужно альянсу к 2029 году, когда якобы возможно нападение России, и сможет ли Европа обойтись без США.
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