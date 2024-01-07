Синоптики рассказали какой будет зима в Ростовской области․ По их сведениям, в период с декабря по февраль каких-либо температурных аномалий не предвидится: не будет ни сильных морозов‚ ни аномально теплых дней․ Температура предстоящей зимой будет в пределах нормы․ Самым холодным месяцем зимы станет январь 2024 года․ В Ростове и в центральной части области в дневные часы столбик термометра будет опускаться до отметки -3⁰С․ В северной части региона будет гораздо холоднее: столбик термометра местами будет опускаться до -14⁰С․․․ -16⁰С.