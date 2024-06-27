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Драйзайтль о будущем: «Больше всего на свете мне нравится быть игроком «Эдмонтона». Я поговорю с клубом, узнаю, каков их план»

Срок соглашения игрока с кэпхитом 8,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. 1 июля «Ойлерс» получат право продлить контракт с форвардом.

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