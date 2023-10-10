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Свежие комментарии

Маск попросил ЕК привести примеры дезинформации, якобы распространяемой X

  Американский миллиардер Илон Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» по поводу израильско-палестинского конфликта, которые якобы распространяет соцсеть X .

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