Маск попросил ЕК привести примеры дезинформации, якобы распространяемой X

Американский миллиардер Илон Маск ответил еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону на его письмо о «незаконном контенте и дезинформации» по поводу израильско-палестинского конфликта, которые якобы распространяет соцсеть X .