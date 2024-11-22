В бизнесе Nvidia нашли уязвимость — треть выручки компании зависит всего от трё...

В бизнесе Nvidia нашли уязвимость — треть выручки компании зависит всего от трёх клиентовКомпания Nvidia сильно зависит от горстки крупнейших заказчиков, которые активно покупают ускорители вычислений для задач ИИ и в совокупности приносят компании более трети дохода.