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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палоу стал трехкратным чемпионом «Индикара», Херта выиграл последнюю гонку сезона

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу завоевал свой третий титул в «Индикаре». 27-летний испанец финишировал 11-м в заключительной гонке сезона на «овале» в Нэшвилле.

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