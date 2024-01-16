Кардиолог Шехян назвал малоизвестные признаки сердечных болезней

Кардиологи предупреждают о таких «нетипичных» симптомах сердечных заболеваний, как тусклый взгляд, рассеянность и ухудшение умственных способностей из-за кислородного голодания мозга, а также о развитии одышки сначала при нагрузках, а затем и в покое.
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