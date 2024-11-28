Чистая прибыль ВТБ по МСФО увеличилась в октябре на 10,4%

Чистая прибыль группы ВТБ составила 29,7 и 404,7 млрд рублей по итогам октября и десяти месяцев 2024 года, увеличившись на 10,4% и на 0,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, следует из отчетности компании.