Роль Венеры в натальной карте женщины: за что отвечает планета в разных знаках стихий Алёна Юрьева В астрологии Венера является одной из ключевых планет, отвечающих за различные аспекты жизни, такие как любовь, отношения, материальное благосостояние и женская энергия.