Роль Венеры в натальной карте женщины: за что отвечает планета в разных знаках стихий Алёна Юрьева В астрологии Венера является одной из ключевых планет, отвечающих за различные аспекты жизни, такие как любовь, отношения, материальное благосостояние и женская энергия.
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