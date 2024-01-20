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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Роль Венеры в натальной карте женщины: за что отвечает планета в разных знаках стихий

Роль Венеры в натальной карте женщины: за что отвечает планета в разных знаках стихий

Роль Венеры в натальной карте женщины: за что отвечает планета в разных знаках стихий Алёна Юрьева В астрологии Венера является одной из ключевых планет, отвечающих за различные аспекты жизни, такие как любовь, отношения, материальное благосостояние и женская энергия.

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