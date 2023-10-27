В Малой Вишере вынесли приговор меркантильному живодёру Ручкину

Дело Фёдора Ручкина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшее его гибель), рассмотрено на одном из у .