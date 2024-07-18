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Банки начали применять правило «одна льготная ипотека в одни руки»

Банки начали применять правило «одна льготная ипотека в одни руки»

Ранее, когда ограничений по количеству взятых льготных кредитов на одного заемщика не существовало, люди брали по несколько ипотек по разным программам с господдержкой Заемщики, взявшие больше одной льготной ипотеки, начинают сталкиваться с повышением ставки по ипотечным кредитам, которые взяли за последний год.

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