Банки начали применять правило «одна льготная ипотека в одни руки»

Ранее, когда ограничений по количеству взятых льготных кредитов на одного заемщика не существовало, люди брали по несколько ипотек по разным программам с господдержкой Заемщики, взявшие больше одной льготной ипотеки, начинают сталкиваться с повышением ставки по ипотечным кредитам, которые взяли за последний год.