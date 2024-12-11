Журналист: Монеточку и Noize MC номинировали на Нобелевскую премию мира

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) и музыкант Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) номинированы на Нобелевскую премию мира 2025 года, заявил журналист Владимир Раевский.