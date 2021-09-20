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Саакашвили высказался о пользе "Северного потока-2" для Украины

Саакашвили высказался о пользе "Северного потока-2" для Украины

Газопровод "Северный поток-2" в долгосрочной перспективе может быть полезным для Киева.С таким мнением выступил глава исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент The Moscow Post.

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