Как советские подводники сбрасывали американский «хвост»: манёвр, который в НАТО прозвали «Безумный Иван».

Представьте: вы тайно идёте за советской атомной подлодкой. Вас не видят, почти не слышат, дистанция идеальная.
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