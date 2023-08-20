Al Arabiya: делегация ЭКОВАС провалила переговоры с мятежниками в Нигере

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует покинуть территорию Нигера после провала на переговорах с представителями мятежников, осуществивших в стране вооруженный государственный переворот, пишет Al Arabiya.
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует покинуть территорию Нигера после провала на переговорах с представителями мятежников, осуществивших в стране вооруженный государственный переворот, пишет Al Arabiya.
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