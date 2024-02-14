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В Санкт-Петербурге родился ребенок, которому 4 раза делали внутриутробное переливание крови

В Санкт-Петербурге родился ребенок, которому 4 раза делали внутриутробное переливание крови

Эту уникальную процедуру делают всего в нескольких клиниках фото: www.natasha-lebedinskaya.comРодильный дом №17 из Санкт-Петербурга поделился радостной новостью: в его стенах недавно родился малыш, которому внутриутробно 4 раза сделали переливание крови.

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