В Санкт-Петербурге родился ребенок, которому 4 раза делали внутриутробное переливание крови

Эту уникальную процедуру делают всего в нескольких клиниках фото: www.natasha-lebedinskaya.comРодильный дом №17 из Санкт-Петербурга поделился радостной новостью: в его стенах недавно родился малыш, которому внутриутробно 4 раза сделали переливание крови.