Ушаков объяснил, почему один из международных друзей Путина не приезжает в Россию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди изначально договорились, что они будут встречаться примерно раз в год, чередуя поездки в страны друг-друга.
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