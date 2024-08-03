Стало известно, почему Китай торопится построить крупнейший в Мире десантный корабль нового поколения

Фото: businessinsider.com 1 августа Центр стратегических и международных исследований (CSIS), американский аналитический центр, опубликовал отчет, раскрывающий быстрый прогресс в строительстве китайского десантного вертолетоносца типа 076 класса «Юйлань» (LHA).
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