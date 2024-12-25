Минобороны начало выполнять поручение Путина

В войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали готовить операторов беспилотников коптерного типа, а также группы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника.
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