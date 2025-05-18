Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный из ВСУ выдал ВС РФ маршруты передвижения сослуживцев в Новоалександровке

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Военный ВСУ, который сдался в плен российским военнослужащим в Новоалександровке в ДНР, выдал маршруты передвижения групп своих сослуживцев и координаты нахождения пехоты в населенном пункте.

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