Пленный из ВСУ выдал ВС РФ маршруты передвижения сослуживцев в Новоалександровке

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Военный ВСУ, который сдался в плен российским военнослужащим в Новоалександровке в ДНР, выдал маршруты передвижения групп своих сослуживцев и координаты нахождения пехоты в населенном пункте.
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