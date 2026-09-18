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В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фиделя Кастро

В Екатеринбурге появился мурал с изображением Фиделя Кастро

В Екатеринбурге на фасаде Университетского колледжа Уральского государственного педагогического университета появился мурал, посвященный визиту лидера кубинской революции Фиделя Кастро в Свердловск в 1963 году.

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